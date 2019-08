Finistère : une baleine de 13 mètres s'échoue sur une plage

Une jeune baleine de près de 13 mètres de long s'est échouée sur une plage de Penmarc'h, dans le Finistère, après être décédée en mer, a appris l'AFP mardi auprès de l'Observatoire Pelagis.

"Une zone où s'échouent des dauphins"

"Les services techniques de la commune de Penmarc'h nous ont prévenus ce matin qu'une baleine était échouée sur la plage dans une zone où s'échouent régulièrement des dauphins", a relaté Elénore Meheut, assistante ingénieure à l'observatoire Pelagis qui recense tous les échouages des mammifères marins.

L'animal, un rorqual commun de près de 13 mètres, n'était pas dans un état de décomposition avancée. Espèce protégée, c'est le deuxième plus grand mammifère au monde après la baleine bleue. Les équipes du réseau national d'échouage, habilitées à pratiquer des examens post-mortem sur les espèces protégées, vont réaliser un examen interne et procéder à l'équarrissage de la bête sur la plage mercredi. Il devrait permettre de déterminer les causes de la mort, collision avec un navire ou mort naturelle.

Plage interdite à la baignade

La plage a été interdite à la baignade pour des raisons sanitaires et un cordon de sécurité sera mis en place lors de l'autopsie.

Environ six échouages de cette espèce surviennent chaque année sur les côtes métropolitaines, selon le parc naturel marin d'Iroise, mais pas forcément d'animaux de cette taille ni à la suite de collisions. En juin dernier, la carcasse d'un rorqual de 17 mètres en forte décomposition s'était échouée sur une plage de la presqu'île de Crozon, dans le Finistère.