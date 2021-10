Fin des terrasses éphémères à Paris : les riverains satisfaits, les clients mitigés

REPORTAGE

Vous avez aimé les terrasses éphémères à Paris ? C'est terminé ! Entre des chaises et des tables empilées, Clotilde range sa terrasse éphémère. Pendant les mois de fermeture, l'extension a été d'un grand soutien pour la gérante. "Sur notre terrasse, on a pu accueillir deux à trois fois plus de clients que d'habitude. Après le Covid, c'était bienvenu, c'était une bonne initiative", confirme-t-elle. Mais sur les dernières terrasses encore en place, les clients n'ont pas le même sentiment.

Ils regrettent de devoir trinquer pour la dernière fois. "Les terrasses de Paris, c'est l'esprit de la ville", se désole une cliente. "Je trouve un petit peu dommage que ça ferme parce qu'on s'y est habitué." Un peu plus loin, un autre abonde : "Il y avait davantage de place, donc ça donnait l'occasion de trouver une place plus facilement. On sait que c'est galère à Paris", conclut-il.

Des riverains ravis

La nouvelle fait tout de même des heureux. Certains riverains, comme Antony, sont soulagés de les voir enfin disparaître. "On n'a plus de place. On paye 150 euros de stationnement dans des garages à côté parce qu'on n'arrive plus à se garer", assène-t-il. En plus, "les camions de livraison restent stationnés de longues minutes sur des places au milieu de la rue pour décharger leurs marchandises". Pour les établissements qui en feront la demande, ces extensions seront de retour au printemps prochain. Jusqu'ici gratuites, elles seront cette fois payantes. Un tarif qui devrait être plus bas que celui des terrasses classiques, dont le prix médian est de 425 euros par an.