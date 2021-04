Eure : trois personnes suspectées d'assassinat après la découverte d'un corps calciné

Trois personnes soupçonnées d'avoir assassiné une femme de 27 ans, dont le corps a été retrouvé calciné dans une voiture mardi en forêt de Bretigny (Eure), ont été déférées vendredi au parquet d'Evreux qui a requis leur mise en examen, a annoncé la procureure. Les trois personnes, une femme et deux hommes, "sont en cours de mise en examen" et "des réquisitions de placement en détention ont été prises", selon la procureure de la République Dominique Puechmaille.

"Pas d'idée suicidaire"

Retrouvé mardi vers 23 heures, le corps de la victime avait été découvert "dans une voiture en feu dans un secteur forestier assez reculé" de cette commune de l'Eure, a-t-elle expliqué. Identifiée grâce à son véhicule, la victime était salariée d'une exploitation agricole de Brionne et "n'avait pas d'idée suicidaire", selon Dominique Puechmaille. Des investigations de voisinage ont permis de "retrouver un homme avec lequel la victime avait eu une relation affective. A partir de cette personne, les enquêteurs sont remontés à l'ex-compagne de cet homme. Il va ressortir qu'elle avait réussi à usurper sa ligne téléphonique", a détaillé la magistrate.

Entendue comme témoin, cette femme avait fait des recherches internet du type "points vitaux pour paralyser", "acide pour détruire un corps", "bois 27". Placée en garde à vue mercredi soir, "elle va indiquer qu'elle s'est fait passer pour son ex-compagnon pour donner rendez-vous à la victime à son domicile. Elle a demandé à un autre ex de lui donner un alibi au cas où elle serait interrogée. Elle a aussi fait appel à deux autres personnes pour l'aider", a souligné Dominique Puechmaille.

"Une jalousie amoureuse"

La victime a été "assommée" puis "étranglée avec une sangle" et le corps transporté "dans le bois visiblement repéré en amont", a-t-elle indiqué. Après avoir placé le corps sur le siège conducteur "ils ont mis le feu vraisemblablement en utilisant un liquide combustible". Après l'interpellation jeudi dans le Calvados de deux hommes qui vont reconnaître les faits "sans grande difficulté", la procureure d'Evreux a annoncé vendredi qu'"une information judiciaire pour assassinat a été ouverte".

"L'instigatrice présumée a 26 ans, les deux hommes sont âgés de 26 et 38 ans. Ils n'étaient pas connus de la justice jusqu'ici sauf celui de 38 ans condamné en 2019 pour des faits de violences et agression sexuelle", a ajouté la magistrate. "Apparemment, nous sommes dans le cadre d'une jalousie amoureuse", selon Dominique Puechmaille précisant que la peine encourue est la perpétuité. L'enquête est menée par la gendarmerie, la brigade de Brionne, la brigade des recherches de Bernay, la cellule d'investigation criminelle et la section de recherche de Rouen.