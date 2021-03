Covid-19 : "Oui, nous risquons de faire un tri beaucoup plus grave des patients"

INTERVIEW

Une quarantaine de médecins, directeurs de crise des hôpitaux parisiens de l'AP-HP, ont lancé un cri d'alerte ce week-end dans les colonnes du Journal du Dimanche, estimant que la flambée épidémique et l'augmentation des cas de Covid-19 admis en réanimation allait bientôt contraindre ces services à sélectionner les malades pour sauver le plus de vies. "On a une situation qui est très grave, le tri a déjà commencé, parce que je rappelle que déprogrammer des patients c'est déjà un tri", relève mercredi, au micro d'Europe 1, Gilbert Deray, le chef du service néphrologie à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. "Est-ce que nous risquons de faire un tri des patients beaucoup plus grave que ça, à savoir choisir ceux qui peuvent aller en réanimation ou pas ? Oui, c'est ce que nous disent les chiffres."

"Oui, les réas sont pleines, oui, les chiffres ne sont pas bons et oui, les prévisions sont catastrophiques", poursuit ce médecin, qui se dit favorable à la mise en place d'un confinement strict, alors qu'un conseil de défense prévu mercredi à l'Elysée devrait permettre à l'exécutif de passer au peigne fin les différentes options pour tenter d'endiguer cette troisième vague, désormais plus importante que celle de novembre.