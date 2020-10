De la chicoré au "witloof" : comment l’endive a-t-elle été découverte ?

Qu’il soit appelé "chicon" en Belgique ou "endive" en France, ce légume n'est pas vraiment naturel. En effet, l'endive n'existait pas avant 1830 et a été inventée par hasard. Pendant la révolution belge, un habitant de la commune de Schaerbeek, à Bruxelles, cachait dans sa cave des plants de chicorée car il avait peur que quelqu’un vienne les lui piquer. Il mettait même de la terre par-dessus, pour que ses plants passent vraiment inaperçus. En revenant quelques jours plus tard, il s'est alors aperçu que des feuilles avaient poussé au bout de ses plans de chicorée.

"Witloof", le premier nom de l'endive

Un peu plus tard, en 1850, un certain Franz Brazier, jardinier en chef de la Société d'horticulture belge, mettra au point la technique pour faire pousser les endives de manière régulière. Ce légume arrivera à Paris 30 ans plus tard, vers 1880, sous le nom d'"endives de Bruxelles". Le premier nom de l'endive était en fait "witloof", un mot flamand qui veut dire "feuille blanche". C'est ensuite devenu "chicon" en raison de la chicorée, puis "endive" en français.

Un légume cultivé dans le noir

Les feuilles sont blanches car elles poussent à l'abris de la lumière, donc sans photosynthèse et sans chlorophylle. Les feuilles sont bonnes, à condition d'aimer un peu l'amertume.

Mangées en salade, les endives se cuisinent également en gratin et ce plat est un grand classique de la cuisine du Nord, grâce à un inconnu qui a eu la bonne idée d’associer les endives et la béchamel. Pour réussir les endives au jambon, il faut impérativement soigner la cuisson des endives et ne surtout pas les faire cuire dans un grand volume d'eau.