CARTE - La flamme olympique passe-t-elle près de chez vous ? Suivez les étapes de son parcours

Allumée à Olympie, elle est ensuite arrivée à Marseille le 8 mai et parcourt depuis l'ensemble du pays. Symbole d'unité et de paix, la flamme olympique transmet l'esprit des Jeux et marque le début des célébrations des Jeux olympiques de Paris 2024. Pendant près de trois mois, du 8 mai au 26 juillet 2024, 10.000 porteurs de la flamme olympique iront à la rencontre des Français dans plus de 400 villes, sur cinq territoires ultra-marins (Guyane, La Réunion, Polynésie Française, Guadeloupe et Martinique) avant la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques le 26 juillet à Paris.

Où se trouve la flamme olympique au moment où vous lisez ces lignes ? Pour le savoir, laissez-vous guider par notre carte interactive pour retrouver les 68 étapes du relais de la flamme olympique.