Alerte aux cigarettes toxiques à Roanne

On connaissait la drogue insidieusement versée dans un verre sur le comptoir d'un bar ou d'une boîte de nuit. Voilà désormais la cigarette toxique. Un phénomène pour le moment très marginal, puisque c'est dans la seule ville de Roanne qu'on l'a identifié, mais qui intrigue les policiers du département de la Loire.

Six victimes potentielles ont été recensées ce week-end. Ce sont des jeunes, âgés de 15 à 20 ans, qui ont été approchés par d'autres jeunes. Ces derniers leur ont proposé une cigarette dans un square du centre-ville de Roanne. Mais après quelques bouffées, les fumeurs ont eu des réactions très fortes, avec des troubles de la perception, voire une perte de connaissance. Pendant leur malaise, les délinquants en ont profité pour les dépouiller de leur téléphone.

Une substance plus puissante que le cannabis

L'une des victimes a réussi à appeler les secours et a été hospitalisée. Ces cigarettes, tout à fait normales en apparence, contenaient en réalité une substance beaucoup plus puissante que le cannabis. On ne sait pas encore s'il s'agit d'un produit de synthèse ou d'une substance dérivée du cannabis qui a pu être vaporisée sur la cigarette. D'après les victimes, il y avait des cigarettes industrielles et d'autres roulées.

À LIRE AUSSI - Ce que contiennent les cigarettes de contrebande

Les produits sont encore en cours d'analyse en laboratoire. En attendant les résultats, qui devraient être connus dans les deux jours, les policiers appellent à la plus grande vigilance... et pas seulement à Roanne.