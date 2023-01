60.000 billets de train vont être offerts à des jeunes Français et Allemands

La France et l'Allemagne vont instituer à l'été "un ticket binational" pour les jeunes dont 60.000 exemplaires seront gratuits, "afin d'encourager les voyages en train au sein des deux pays", ont annoncé dimanche les deux gouvernements à l'issue d'un conseil des ministres franco-allemand à Paris. "Pour célébrer les 60 ans du traité de l'Elysée" qui scella la réconciliation entre les deux pays, "60.000 billets seront mis à disposition gratuitement, selon des modalités qui seront précisées prochainement", affirment les ministres des Transports des deux pays, Clément Beaune et Volker Missing, dans un communiqué commun.

Le TGV Paris-Berlin pour décembre 2023

Les deux Etats promettent un soutien financier à ce dispositif mis en place par la SNCF et Deutsche Bahn (DB). Paris et Berlin disent également "soutenir" le développement en 2024 d'une liaison ferroviaire directe à grande vitesse entre Berlin et Paris ainsi qu'un train de nuit reliant les deux capitales européennes. Les deux sociétés de chemin de fer avaient annoncé en mai ce TGV Paris-Berlin pour décembre 2023.

La SNCF et la Deutsche Bahn font déjà circuler ensemble des trains à grande vitesse, TGV et ICE, entre la France et l'Allemagne, depuis l'ouverture du premier tronçon de la ligne à grande vitesse Paris-Strasbourg en juin 2007.