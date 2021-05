Roland-Garros : pourquoi le tennis est un bon sport pour garder la forme

Les matchs ont débuté il y a maintenant une semaine à Roland-Garros, avec les qualifications. Et certains ont déjà envie de (re)prendre des cours de tennis. Dans sa chronique Notre Santé sur Europe 1, le médecin Jimmy Mohamed, vous explique en quoi faire un sport comme le tennis est bon pour notre corps.

"Le tennis permet de développer plusieurs compétences sportives. D’abord votre endurance. Les accélérations brutales et les courses répétées vont stimuler le cardio. Regardez aussi la musculature des tennismen français : le tennis permet de renforcer l’ensemble du corps avec une action simultanée des muscles des bras, des jambes, des abdos et même ceux du dos.

Le tennis nécessite aussi une bonne coordination ainsi qu’une bonne concentration pour viser le long du filet ou la ligne de court. Sans parler de la patience. À moins de perdre 6-0, 6-0, 6-0, il n’est pas rare de jouer pendant plus d’une heure à haute intensité. Mais n’oubliez pas que malgré tout le tennis est un sport exigeant : il nécessite de la préparation.

Le meilleur sport est celui que vous pratiquez

Si le tennis n’est pas vraiment votre tasse de thé, sachez que le meilleur sport est celui que vous aimez et que vous pratiquerez. Après cette année sous Covid-19, synonyme de stress et de sédentarité, il est temps de se remettre au sport. Il est en effet recommandé pour les adultes de pratiquer 30 minutes d’activité physique modérée intense (pas simplement de la marche) au moins 5 jours par semaine, en évitant si possible de rester deux jours consécutifs sans rien faire.

Pour les enfants et les adolescents, il faut compter une heure d’activité par jour et tous les jours.

Le sport permet de combattre certaines maladies

Quelle que soit l’activité physique pratiquée, votre espérance de vie et votre qualité de vie vont augmenter. Ça va aussi améliorer l’équilibre de nombreuses maladies. Si vous souffrez d’hypertension, par exemple, le sport permet de faire baisser votre tension artérielle. Si vous êtes diabétique, votre taux de sucre baisse également.

En faisant du sport, vous allez aussi renforcer vos os et diminuer le risque d’ostéoporose qui aboutit à un risque de fractures. Enfin, le sport est bénéfique pour votre sommeil ou votre humeur."