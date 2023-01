«On ne peut pas vous contredire !» : Christophe Dechavanne perd son sang froid face à Christiane Taubira

Un échange particulièrement tendu. Samedi 14 janvier, le ton est monté entre Christiane Taubira et Christophe Dechavanne sur le plateau de Quelle époque !, le talk-show de Léa Salamé diffusé sur France 2. L'ancienne garde des Sceaux a botté en touche lorsque l'animateur l'a questionnée sur son positionnement pendant la crise sanitaire.

"Il faut arrêter de ressasser les mêmes lubies"

"Votre voix porte, affirme le présentateur. Pourquoi ne pas avoir proposé aux Guyanais d'aller raisonnablement se faire vacciner vu ce qu'il se passait chez eux ?" , lui a-t-il lancé. Une question qui a agacé Christiane Taubira : "Il faut arrêter de ressasser sans arrêt les mêmes lubies. (…) Vous allez en faire un feuilleton pendant combien de siècle ?", a-t-elle rétorqué à l'animateur, pris au dépourvu. "Donc on ne peut pas vous contredire en gros ?", s'est-il offusqué.

Christiane Taubira assure "apprécier" Christophe Dechavanne

Réponse de Christiane Taubira : "Non, il ne s'agit pas de me contredire, mais moi, ici, j'ai le droit de vous contredire". Alors que la tension montait sur le plateau, Daniel Cohn-Bendit, qui figurait parmi les invités de Léa Salamé, a essayé d'apaiser le débat. Sans grand succès. Christiane Taubira s'est indignée qu'on s'en prenne à elle et à personne d'autre. "J'essaie de comprendre, c'est fou quand même !", a réagi Christophe Dechavanne. L'ancienne garde des Sceaux a finalement lâché l'affaire en assurant qu'elle "appréciait tout de même Christophe Dechavanne". Une petite remarque qui a permis de détendre l'atmosphère et de décrocher un petit sourire de l'animateur…