LA QUESTION SEXO - Lorsque j'ai joui, j'ai besoin de m'éloigner de ma partenaire, que faire ?

Dans l'émission "Sans rendez-vous", sur Europe 1, la sexologue et psychanalyste Catherine Blanc répond à Benjamin. Ce dernier éprouve le besoin de s'éloigner de sa petite amie après l'acte. Pour la spécialiste, ce sentiment, existant aussi bien chez l'homme que chez la femme, est le signe d'un malheur plus profond qui ressurgit à ce moment. La meilleure solution est de consulter un thérapeute.

La question de Benjamin

Avec ma copine nous avons régulièrement des relations sexuelles. Seul hic, à chaque fois que c’est terminé, que j’ai éjaculé, j’ai besoin qu’elle s’éloigne, alors qu’elle veut se blottir et me câliner. Comment l’expliquer ?

La réponse de Catherine Blanc

Il s'agit d'une forme de blues, de tristesse, que l’on appelle la "dysphorie post-coïtale" et qui survient après le rapport sexuel. Elle est répandue chez certains hommes et certaines femmes, malgré le moment heureux et jouissif que constitue la sexualité. Un besoin de se réapproprier le cours de sa vie, plutôt que de rester dans une relation charnelle et tendre avec l’autre, se fait sentir.

Est-ce un phénomène répandu ?

Il a été beaucoup observé, d’abord chez les femmes. Il donnait parfois lieu à des crises de pleurs s'accompagnant d'une incompréhension de la part du partenaire qui ne sait pas comment apaiser les choses. Ce dernier se demande quelle est sa responsabilité. On l'a ensuite observé chez l’homme.

Quelles en sont les causes ?

Beaucoup de raisons peuvent entrer dans l'équation, d'autant plus que le phénomène en lui-même est difficile à définir. Un homme qui éjacule peut tout d’un coup se sentir vidé de son énergie par l’autre. Une forme de déprime et de dépression se rejoue, se remet à l’ordre du jour, juste après le coït. Il se sent éteint et ne veut plus être touché. Il a le sentiment d’avoir été pris, possédé, et il a besoin de se réapproprier. Cela peut être une angoisse face à une femme qu'il voit un peu comme une "ogresse". Cela peut donner lieu à un véritable malentendu : pour la partenaire, ce sentiment est difficile à comprendre et elle peut croire qu'elle n'est considérée que pour son sexe. Maintenant qu’il a pris son plaisir, il n’a plus besoin d’elle.

Comment atténuer ce sentiment ?

Dans la mesure où le problème risque de ternir la qualité du rapport puis réduire la sexualité simplement à un coït et non à un échange émotionnel et tendre, la meilleure solution est de rencontrer un sexologue ou un psychothérapeute. Qu’est ce qui peut créer cette vague de tristesse après un moment merveilleux et délicieux ? Pourquoi la tendresse ou l’amour que se portent deux personne culminent vers une forme de défiance ? C’est un sujet que l’on peut aborder chez le thérapeute.