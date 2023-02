Grippe : le virus B/Victoria fait envoler l'épidémie en France

Elle n'a pas encore dit son dernier mot. Après quatre semaines d'accalmie, la grippe reprend de la vigueur, au point que la campagne de vaccination a été prolongée d'un mois, pour se terminer le 31 mars prochain. Ce rebond est dû au virus B/Victoria, aujourd'hui majoritaire, et qui a remplacé la grippe A qui a circulé au début de l'hiver.

Si elle n'est pas plus virulente, la grippe B touche particulièrement les plus jeunes. "Le virus B/Victoria n'avait pas circulé depuis sept ans", explique au micro d'Europe 1 Christine Campese, épidémiologiste chez Santé Publique France. "Il se diffuse surtout chez les enfants parce que c'est une population qui n'avait pas (encore) rencontré ce virus et qui est indemne vis-à-vis de ce dernier", poursuit-elle.

"Fortes fièvres, courbatures..."

Et pour ceux qui ont déjà eu la grippe au début de l'hiver, l'infectiologue Benjamin Davido appelle à la prudence. "Ce sont des vagues sporadiques ou la particularité, puisque ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu cette grippe. Elle est extrêmement piégeuse puisqu'elle peut contaminer des gens qui avaient déjà fait la grippe au mois d'octobre en donnant tous les symptômes grippaux possibles : fortes fièvres, des courbatures, etc".

Le médecin recommande donc aux plus fragiles de se faire vacciner, car il est encore temps pour éviter toute forme grave.