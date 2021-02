EN DIRECT - Coronavirus : le vaccin Johnson & Johnson autorisé aux Etats-Unis

EN DIRECT

Le gouvernement veut prendre son temps pour décider de nouvelles restrictions sanitaires dans 20 départements couvrant Paris, Lyon et Marseille, où les cas de coronavirus menacent de flamber. Alors que Nice et Dunkerque vivent leurs premiers week-ends de l'année 2021 confinés, toute la région parisienne, le Rhône, les Bouches-du-Rhône et une partie des Hauts-de-France et du Grand Est notamment, sont placés sous "surveillance accrue" par l'exécutif. A l'étranger, les Etats-Unis ont donné le feu vert à la distribution du vaccin Johnson & Johnson. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les principales infos à retenir : Nice et Dunkerque vivent leur premier week-end de confinement local

Vingt départements sont toujours placés sous "surveillance accrue"

Le vaccin de Johnson & Johnson a été autorisé "en urgence" aux Etats-Unis

Début du confinement local à Nice et Dunkerque

Comme annoncé par le gouvernement cette semaine, le confinement sur la bande littorale des Alpes-Maritimes et dans le zone de Dunkerque a débuté depuis 18 heures vendredi. Il doit se poursuivre jusqu'à lundi 6 heures et reprendre la semaine prochaine selon les mêmes modalités. Ces restrictions visent à limiter la flambée du coronavirus dans ces territoires.

En l'espèce, les habitants de 63 communes des Alpes-Maritimes et les 250 000 habitants de l'agglomération de Dunkerque sont confinés. Ils peuvent, munis d’une attestation de sortie, se déplacer dans les commerces de premières nécessités, faire une heure de sport ou promener leurs animaux de compagnie. En dehors de cela il doivent justifier d’un motif impérieux. Le maire de Nice a décidé de mesures supplémentaires : la fermeture des plages et d’une partie de la promenade des anglais. Les forces de l’ordre ont dès hier soir multiplié les contrôles.

La surveillance renforcée dans 20 autres départements

Jean Castex avait annoncé jeudi la mise en place d'une "surveillance accrue" pour 20 départements avec un niveau d’incidence élevé - autour de 250 cas pour 100.000 habitants -, une part de variant supérieur à 50%, une pression hospitalière proche du seuil critique et une circulation virale de plus en plus importante. Ces départements sont ceux de l’Ile-de-France, d'une grande partie des Hauts-de-France et de Provence-Alpes-Côte-D’azur, mais aussi les départements du Rhône et de la Drôme, de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle, et enfin l’Eure-et-Loir.

Le Premier ministre a demandé samedi aux préfets de ces 20 départements de renforcer les contrôles des mesures en vigueur dont les couvre-feux, rappelant que l'objectif est de "tout faire pour éviter un confinement national". Matignon invite notamment à un renforcement des contrôles des mesures mises en œuvre, à une optimisation de la campagne vaccinale, au déploiement des tests salivaires dans les établissements d’enseignement et au respect des directives relatives au télétravail.

Dimanche, dans les colonnes du Journal du Dimanche, le directeur général de la santé Jérôme Salomon a affirmé que le couvre-feu "fonctionne très bien" sans exclure pour autant "des mesures plus strictes" au niveau national en cas d'aggravation de l'épidémie. Il a notamment souligné son efficacité pour limiter les rassemblements privés. "On peut encore éviter le confinement si tout le monde se mobilise", a-t-il ajouté.

Les maires plaident pour une gestion plus territorialisée

Les élus locaux souhaitent en tout cas une gestion moins centralisée de la pandémie. Le maire de Bordeaux, Pierre Hurmic, souhaite par exemple que le couvre-feu soit repoussé à 20 heures dans sa ville pour désengorger les commerces. Il avance que la situation sanitaire dans le sud-ouest n'est pas la même que celle de Nice ou Dunkerque. Invité d'Europe 1 samedi, le maire de Nancy Mathieu Klein a fustigé des confinement locaux qui ne s'appliquent que durant le week-end et qui s'apparentent davantage à des extensions du couvre-feu.

La mairie de Paris marche sur des œufs. Après avoir annoncé vouloir proposer au gouvernement un confinement de trois semaines dans la capitale afin "d'avoir la perspective de tout rouvrir" à son issue, le premier adjoint Emmanuel Grégoire a temporisé en évoquant une simple "hypothèse". Cette proposition avait été largement critiquée jusqu'à être qualifiée de "fadaises" par le Premier ministre Jean Castex.

Les chiffres de l'épidémie restent élevés

Le nombre de patients à l'hôpital pour cause de Covid-19 se maintenait autour des 25.000, dont quelque 3.400 en service de réanimation, selon les données hospitalières publiées samedi par Santé publique France, des chiffres stables par rapport à la veille. Les hôpitaux français accueillaient 24.995 patients atteints par le coronavirus, contre 25.130 vendredi. Une semaine auparavant, ils étaient 25.269. Sur ces presque 25.000 patients hospitalisés, 1.007 sont entrés à l'hôpital ces dernières 24 heures (1.634 vendredi). Les services de réanimation, qui reçoivent les cas les plus graves, comptaient 3.453 malades (dont 208 transférés ces dernières 24 heures), contre 3.445 vendredi.

Quelque 24.000 (23.996) personnes ont été testées positives au virus (contre 25.207 vendredi) et le taux de positivité, à savoir le nombre de personnes positives sur l'ensemble des gens testés, continue de progresser, à 7,2%, contre 7,1% vendredi et 6,1% samedi 20 février. Santé publique France a annoncé samedi 186 décès, après 286 vendredi et 183 il y a une semaine. L'épidémie a tué 86.332 personnes en France depuis ses débuts, il y a un an.

La barre des 3 millions de personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin sera bientôt franchie : on était à 2,918 millions vendredi - les données publiées concernent les chiffres de la veille-, dont 1,561 million ont reçu les deux doses de la vaccination.

Invitée d'Europe 1 samedi, la nouvelle membre du Conseil scientifique, la pédopsychiatre Angèle Consoli a fait état de ses préoccupations concernant la santé psychologique des plus jeunes. Retrouvez notre article ici.

Feu vert pour le vaccin de Johnson & Johnson aux Etats-Unis

Les Etats-Unis ont accordé samedi une autorisation en urgence au vaccin de Johnson & Johnson contre le Covid-19, une nouvelle saluée par le président Joe Biden qui a cependant appelé à ne pas "baisser la garde" face à l'épidémie. Ce vaccin unidose, qui peut être stocké à des températures de réfrigérateur, rejoint ceux de Pfizer/BioNTech et de Moderna dans l'immense campagne de vaccination aux Etats-Unis.

Au moins trois millions de doses du produit sont prêtes à être distribuées dès la semaine prochaine, selon le gouvernement américain. Johnson & Johnson s'est engagé à acheminer 100 millions de doses aux Etats-Unis avant la fin du mois de juin.

Scandale autour des passe-droits pour la vaccination en Argentine

Plusieurs milliers de personnes ont manifesté samedi dans plusieurs villes d'Argentine, pour protester contre les "vaccinations VIP". Le scandale avait éclaté la semaine dernière lorsqu'un journaliste avait déclaré à la radio avoir été vacciné grâce à son amitié avec le ministre de la Santé, Ginés Gonzalez Garcia, qui a dû démissionner dans la foulée à la demande du président Alberto Fernandez. Lundi, le gouvernement a publié une liste de 70 personnes ayant reçu le vaccin en dehors de la campagne officielle lancée fin décembre, où figurent le ministre de l'Économie de 38 ans et l'ancien président Eduardo Duhalde, son épouse et leurs enfants.

L'Argentine, avec une population de 44 millions de personnes, a déjà recensé plus de deux millions de cas et près de 52.000 décès dus au coronavirus. Un million de personnes ont déjà été vaccinées, selon le gouvernement.

Plus de 2,5 millions de morts dans le monde

La pandémie a fait plus de 2,5 millions de morts dans le monde depuis décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP samedi en milieu de journée. Plus de 113,3 millions de cas d'infection ont été diagnostiqués. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec 511.983 décès, devant le Brésil (254.221), le Mexique (184.474), l'Inde (156.938) et le Royaume-Uni (122.415).