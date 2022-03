Présidentielle : les «travailleurs» qui votent Le Pen «se trompent», dit Arthaud

La candidate de Lutte ouvrière à la présidentielleNathalie Arthaud a dénoncé jeudi le "poison du racisme décomplexé" qui s'exprime dans la campagne et estimé que ceux qui au sein du "monde du travail" votent Marine Le Pen "se trompent" car elle est "anti-ouvriers". "Ce qui m'inquiète, c'est la poussée des idées d'extrême droite, ce nationalisme, ce racisme quasiment décomplexé qui s'est exprimé dans cette campagne parce que c'est du poison pour le monde du travail", a répondu sur France 2 la candidate, interrogée sur la montée de Marine Le Pen dans les sondages.

"Quand on est anti-immigrés, on est anti-ouvriers"

"L'essentiel du monde du travail, ça fait bien longtemps qu'il s'abstient, qu'il s'est rendu compte que tous les présidents de la République se moquaient complètement de (sa) galère et qu'il devait se débrouiller tout seul", a-t-elle souligné. "Mais ceux qui votent pour Marine Le Pen se trompent parce que Marine Le Pen n'est pas du côté des classes populaires et du monde du travail", a-t-elle mis en garde.

"Quand on est anti-immigrés, on est anti-ouvriers parce que le monde du travail est composé de beaucoup de travailleuses et de travailleurs immigrés, et heureusement qu'ils sont là pour faire tourner les hôpitaux, les chantiers...", a insisté la candidate.