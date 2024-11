Pascal Praud et vous - Procès de Marine Le Pen : Gilbert Collard dénonce le «chef-d'œuvre de langue de bois» de Didier Migaud

"Le garde des Sceaux n'a pas le droit de s'exprimer sur des affaires individuelles et à partir du moment où un procès est en cours", a expliqué Didier Migaud jeudi matin, dans la Grande interview Europe 1-CNews de Sonia Mabrouk. La journaliste voulait faire réagir le ministre de la Justice aux réquisitions prononcées contre Marine Le Pen dans le cadre du procès des assistants parlementaires du FN au Parlement européen, et aussi aux propos de la procureure qui a déclaré que cela lui ferait "trop mal" de demander la relaxe pour un autre prévenu.

Ce refus de s'exprimer interpelle Gilbert Collard, avocat et ancien député du FN et du RN, dans l'émission Pascal Praud et vous. "Le garde des Sceaux est le chef du parquet hiérarchiquement (...) Que le patron du parquet ne puisse pas commenter le comportement d'un procureur, c'est se moquer du monde (...) C'est un chef-d'œuvre de langue de bois", réagit-il sur Europe 1.