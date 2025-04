«Il était en situation irrégulière» : Bruno Retailleau précise pourquoi il a été difficile d'entrer en contact avec la famille d'Aboubakar Cissé

Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau était l'invité de La Grande interview Europe 1-CNews. Au micro de Sonia Mabrouk, il explique pourquoi il a été difficile de rencontrer la famille d'Aboubakar Cissé, jeune malien vivant en France, tué à coups de couteau dans une mosquée la semaine dernière.



La polémique enfle autour de Bruno Retailleau. Quelques jours après le meurtre d'Aboubakar Cissé, jeune malien vivant en France et qui a été tué à coups de couteau dans une mosquée du Gard, le locataire de la place Beauvau se retrouve accusé de ne pas avoir voulu rencontrer la famille de la victime.

Invité ce mercredi sur le plateau de La Grande interview Europe 1-CNews, le candidat à la présidence des Républicains dénonce "les mensonges" d'une partie de la gauche. "Je n'ai jamais refusé (de les rencontrer ndlr). La demande qui m'a été faite vient du haut conseil malien. Mais, j'avais demandé dès dimanche au préfet de s'enquérir pour savoir si Aboubakar Cissé disposait d'une famille", explique Bruno Retailleau.

Une famille éparpillée

Mais alors, pourquoi ne pas avoir rencontré la famille de la victime dans les heures qui ont suivi le crime ? "Aboubakar Cissé était en situation irrégulière, donc, c'est difficile de retrouver la famille", précise ainsi le ministre de l'Intérieur. "Mais, nous avons retrouvé sa famille, qui est pour partie en Afrique. Ces deux parents sont dans deux pays africains différents. Mais c'était difficile car certains se disaient être les cousins, d'autres des oncles", poursuit-il.

Or, quand on est ministre de l'Intérieur, on doit recevoir la famille proche, la famille autorisée, la famille juridiquement avérée", conclut-il.