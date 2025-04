Pascal Praud et vous - Sarah Knafo aux électeurs musulmans de LFI : «Ne recréez pas ici les conditions que vos grands-parents ont fuies»

Invitée dans l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, la députée européenne de Reconquête, Sarah Knafo, déplore la récupération politique du meurtre dans une mosquée du Gard par l'extrême gauche, et s'adresse directement aux électeurs musulmans de Jean-Luc Mélenchon. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Le meurtre d'Aboubakar Cissé, qui venait prier dans une mosquée du Gard, a fait réagir les élus de gauche et d'extrême gauche qui ont appelé à tenir une minute de silence à l'Assemblée nationale. Selon Sarak Knafo, députée européenne de Reconquête, ces partis se livrent à de la récupération politique.

Et l'eurodéputée de s'adresser directement aux électeurs musulmans de Jean-Luc Mélenchon, dans l'émission Pascal Praud et vous : "Il faut leur dire 'Vous êtes en train de faire le jeu d'un candidat qui se joue de vous (...) Vos parents ou vos grands-parents ont quitté un pays parce qu'ils ne se sentaient plus heureux (...) Ne recréez pas ici les conditions que vos grands-parents ont fuies, ne refaites pas de la France ce à quoi vous avez vous-mêmes voulu échapper", appuie l'élue, évoquant également le passé de sa famille.