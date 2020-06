A Lyon, Grégory Doucet et Bruno Bernard ont réussi à ravir haut la main la mairie et sa métropole. Selon un calcul effectué à partir des résultats fournis par la préfecture du Rhône, les Verts devraient détenir plus de 50 sièges sur 73 à la mairie, et plus de 80 sur 150 à la métropole qui réunit 59 communes.