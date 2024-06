Législatives 2024 : participation à 59,39% à 17 heures, un record depuis 1978

Le taux de participation au premier tour des élections législatives atteignait 59,39% à 17H00, soit 20 points de plus qu'au premier tour du scrutin législatif de 2022 à la même heure, a indiqué dimanche le ministère de l'Intérieur.

68,26% de participation dans le Finistère

C'est le plus fort taux depuis le premier tour des élections législatives de 1978 (68,89%), à l'exception du scrutin de 1986, mais qui se déroulait à la proportionnelle à un tour. En 2022, il était de 39,42%. Lors de la précédente élection législative anticipée, en 1997, le taux était de 54,59% à la même heure au premier tour.

La participation la plus forte par département est enregistrée dans le Finistère avec 68,26%, devant le Tarn (67,31%) et la Dordogne(66,82%). Les taux les plus faibles apparaissent en région parisienne avec 47,04% en Seine-Saint-Denis, 50,53% en Essonne et 50,91% dans le Val-d'Oise. À Paris, le taux est de 60,87%.