Grève du 7 mars : transports, écoles, routiers... Quels secteurs seront touchés ?

La semaine promet d'être difficile. À partir de mardi, les syndicats appellent à une grève générale contre le projet de réforme des retraites. Selon la CGT, 265 manifestations sont déjà prévues mardi à travers la France. L'objectif pour les opposants à la réforme des retraites est de frapper plus fort que le 31 janvier dernier, dernière journée de mobilisation. La police avait alors recensé plus d'un million de personnes dans les rues et les syndicats plus de deux millions de manifestants.

Une mobilisation générale

Certains secteurs ont débuté la grève ce lundi. Les routiers, par exemple, sont entrés dans la contestation dimanche soir. Des opérations de blocage ont lieu sur différentes routes afin de ralentir les camions et les livraisons de marchandises. Les plus grandes actions sont prévues pour la journée du 7 mars. La SCNF annonce un trafic très fortement perturbé avec un TGV sur cinq en moyenne. À Paris, la majorité des lignes de métro ne fonctionneront qu'aux heures de pointe.

Grève reconductible

Les enseignants seront également de la partie. Les syndicats de l'Education nationale ont appelé à une mobilisation massive. Du côté du trafic aérien, 20 à 30 % des vols seront annulés mardi et mercredi. La plupart des actions sont des grèves reconductibles qui risquent de durer.