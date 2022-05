Candidats, circonscriptions, partis en lice...cinq choses à savoir sur les législatives

Comment se déroulent les élections législatives ? A moins de deux semaines du scrutin, qui se tiendra les dimanches 12 et 19 juin, Europe 1 fait le tour de toutes les informations à connaître avant d'aller déposer son bulletin dans l'urne. Ces élections, présentées comme le "troisième tour" de la présidentielle, serviront à élire 577 députés.

Qui vote aux législatives ?

Pour voter aux élections législatives, il faut être de nationalité française, être âgé de 18 ans et plus, être inscrit sur les listes électorales et jouir de ses droits civils et politiques. Pour les Français à l’étranger : l’élection a lieu les dimanches 4 et 19 juin 2022 hors zone américaine et les samedis 4 et 18 juin 2022 dans les ambassades et postes consulaires situés sur le continent américain.

Qui est élu aux législatives ?

Les électeurs sont appelés aux urnes pour élire 577 députés, leurs représentants au sein de l'Assemblée nationale, l'une des deux institutions qui compose le Parlement. La seconde institution est le Sénat, pour lequel sont organisées des élections distinctes, avec un mode de scrutin particulier.

Les députés ont deux missions principales : le travail législatif (créer, déposer, examiner, modifier et voter les lois) et le contrôle du gouvernement (questions au gouvernement, motions de censure, commissions d’enquête, vote de confiance….). Pour ces élections, 6.293 candidats sont sur la ligne de départ pour le premier tour des élections législatives, c'est 20% de moins qu'en 2017.

Quels sont les principaux partis en lice ?

Les principales forces politiques qui présentent des candidats sont Ensemble, composée de l'actuelle majorité présidentielle avec La République en Marche (devenue Renaissance), le Modem de François Bayrou, le parti d'Édouard Philippe Horizons, et Agir. Puis, il y a l'alliance conclue à gauche en vue des législatives, la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes), composée de La France insoumise, du Parti socialiste, du Parti communiste et d'EELV. Le Rassemblement national (RN) est également sur la ligne de départ, ainsi que Les Républicains (LR). L'extrême droite sera aussi représentée par le parti d'Éric Zemmour, Reconquête.

Qu'est-ce qu'une circonscription ?

Chaque député est élu au sein d'une circonscription législative. Il y a donc 577 élections, une dans chacune des circonscriptions. Les contours des circonscriptions ont été modifiées pour la dernière fois en 2010 : il y a actuellement 539 circonscriptions en France métropolitaine (on en compte au moins une par département, avec environ 125.000 habitants dans chacune), 27 en outre-mer et 11 à destination des Français de l'étranger.

Faut-il une carte électorale pour voter ?

La présentation de la carte électorale n’est pas une obligation pour voter. Le jour J il faut justifier de son identité pour pouvoir déposer son bulletin dans l'urne.