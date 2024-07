Assemblée : le groupe Renaissance sera rebaptisé «Ensemble pour la République»

Le groupe Renaissance, réuni pour la première fois lundi sous la présidence de Gabriel Attal, a acté son changement de nom et s'appellera désormais "Ensemble pour la République", selon des sources concordantes. Ensemble est le nom de la coalition qui rassemble depuis les législatives de 2022 les trois partis de la majorité présidentielle, Renaissance, le MoDem et Horizons.

Abstention face à des candidats RN ou LFI

Les députés du groupe, qui ont élu à leur tête le Premier ministre Gabriel Attal samedi, ont également décidé d'une consigne de vote pour l'attribution des postes clés à l'Assemblée. "Ils ont acté le fait de s'abstenir face à des candidats RN ou LFI", a dit une de ces sources. "On ne mettra pas de bulletin RN ou LFI, cela ne veut pas dire qu'on ira battre RN ou LFI. Cela veut dire qu'on les laisse (...) l'un face à l'autre", a explicité une autre.

Un tel face à face ne devrait pas avoir lieu pour le perchoir, la présidence de l'Assemblée, dont le titulaire sera désigné jeudi. La consigne vaut plutôt pour les autres postes (vice-présidents, questeurs, secrétaires et présidences de commission), a précisé cette source.

La répartition de ces postes est régie par un complexe système de points, chaque groupe se voyant attribuer des points en fonction de son poids politique et chaque poste correspondant à un certain nombre de points. Mais en cas de désaccord les postes sont soumis à un vote, à la majorité absolue pour les deux premiers tours et à la majorité relative au troisième.