Ukraine : au moins 25 morts dans le sud du pays après une frappe sur des véhicules civils

En Ukraine, près de 25 personnes ont trouvé la mort lors d'une frappe sur une colonne de véhicules civils dans le sud de l'Ukraine, près de Zaporijia. 50 autres personnes ont été blessées. Une frappe qui intervient seulement quelques heures avant l'annexion prévue par la Russie de quatre régions ukrainiennes. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, s'est emporté contre la Russie, dénonçant un état "terroriste". A l'Est du pays en revanche, l'armée ukrainienne avance, encerclant "partiellement" les Russes dans la ville de Lyman.

les forces russes "partiellement encerclées" à Lyman, dans l'Est

Les forces russes sont "partiellement encerclées" dans la ville stratégique de Lyman, dans l'Est de l'Ukraine, a reconnu vendredi un haut responsable séparatiste, le jour de l'annexion prévue par Moscou de quatre régions ukrainiennes.

"A l'heure actuelle, Lyman est partiellement encerclée. La route de Svatové est sous notre contrôle, mais sous le feu périodiquement", a indiqué sur Telegram Denis Pouchiline, à la tête du bastion séparatiste de Donetsk. Il a reconnu que les villages de Iampil et Drobychevé, proches de Lyman, "ne sont pas sous le contrôle total" de Moscou.

Près de 25 morts dans le sud de l'Ukraine lors d'une frappe sur une colonne de véhicules civils

Une frappe dévastatrice sur une colonne de véhicules civils a fait 25 morts vendredi dans le sud de l'Ukraine, quelques heures avant l'annexion prévue par la Russie de quatre régions ukrainiennes.

A l'occasion de ces annexions, qui représentent une escalade sérieuse de l'offensive lancée le 24 février, un long discours de Vladimir Poutine et des festivités sont prévues à Moscou, alors même qu'une mobilisation souvent chaotique se déroule en Russie, qui a poussé des dizaines de milliers de Russes à l'exil.

Le Kremlin doit accueillir à 12H00 GMT une cérémonie au cours de laquelle Vladimir Poutine doit prononcer un discours annoncé comme "volumineux" pour célébrer les conquêtes russes, au moment même pourtant où son armée est en difficulté sur le terrain, reculant face à une contre-offensive ukrainienne, notamment à Lyman, un nœud ferroviaire important de l'est ukrainien. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lui convoqué pour vendredi une réunion d'urgence de son Conseil de sécurité et réclamé plus d'armes occidentales.

Le président Ukrainien Volodymyr Zelensky traite la Russie de "terroristes" et de "racaille sanguinaire"

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est emporté vendredi contre la Russie, traitant ses dirigeants de "terroristes" et de "racaille sanguinaire" après une frappe sur une colonne de civils à Zaporijia, qui a fait au moins 25 morts et 50 blessés.

"Seuls des terroristes complets peuvent faire ça et ne devraient pas avoir leur place dans le monde civilisé", a indiqué Volodymyr Zelensky sur Telegram, avant de lancer: "Racaille sanguinaire! Vous répondrez certainement pour chaque vie ukrainienne perdue!". Les autorités prorusses accusent en retour Kiev pour cette frappe meurtrière.

Le Conseil de sécurité vote ce vendredi une résolution condamnant les "référendums" en Ukraine

Le Conseil de sécurité de l'ONU votera vendredi sur une résolution condamnant les "référendums" d'annexion de plusieurs régions ukrainiennes et réclamant le retrait des troupes russes, texte qui n'a aucune chance d'être adopté en raison du droit de véto russe.

La réunion aura lieu vendredi à 15H00 (19H00 GMT), avant une autre discussion prévue sur les fuites découvertes sur les gazoducs Nord Stream en mer Baltique, a précisé la présidence française du Conseil.

Le projet de texte vu par l'AFP "condamne l'organisation par la Fédération de Russie de soi-disant référendums illégaux" dans les régions de Donetsk, Lougansk, Kherson et Zaporijjia, et juge qu'ils ne peuvent avoir "aucune validité" ni "servir de base à une altération du statut de ces régions", "y compris toute prétendue annexion" par la Russie.

Le projet de résolution préparée par les Etats-Unis et l'Albanie appelle tous les Etats et autres organisations "à ne pas reconnaître une prétendue annexion" des quatre régions par la Russie.