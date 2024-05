Le FMI ouvre la voie au versement de 2,2 milliards de dollars à l'Ukraine

Le Fonds Monétaire International (FMI) a annoncé vendredi être parvenu à un accord avec le gouvernement ukrainien portant sur la quatrième revue du programme d'aide actuellement mis en place pour soutenir le pays en guerre, ouvrant ainsi la porte au versement de 2,2 milliards de dollars supplémentaires. L'accord doit désormais recevoir le feu vert du conseil d'administration du Fonds, qui devrait se réunir "dans les prochaines semaines", a précisé l'institution dans son communiqué.

Un grand plan d'aide international de 122 milliards de dollars

Il s'agit de la quatrième tranche du programme d'aide de 15,6 milliards de dollars adopté en mars 2023, dans le cadre d'un grand plan d'aide international d'un montant total de 122 milliards de dollars. La précédente révision est récente puisqu'elle a été réalisée il y a tout juste deux mois, et avait déjà permis un déboursement de 880 millions de dollars. Cette fois encore, le Fonds souligne "les performances (qui) restent solides dans le cadre du programme malgré le défi que représente le conflit" en cours, depuis l'invasion de l'est de l'Ukraine par la Russie, en février 2022.

"L'élaboration habile des politiques, l'adaptabilité des foyers et entreprises ainsi que l'importante aide financière externe ont aidé à maintenir la stabilité macroéconomique et financière", s'est félicité le FMI, qui souligne par ailleurs "une croissance, meilleure qu'anticipé en 2023 et une activité soutenue au premier trimestre de 2024". Après une forte récession enregistrée en 2022 sous l'effet de l'invasion russe, l'économie ukrainienne est en effet repassée dans le vert l'année dernière et devrait connaître une croissance de 3,2% cette année, selon les récentes prévisions du FMI.

L'institution a par ailleurs félicité les autorités ukrainiennes pour "les progrès réalisés quant à la restructuration de la dette extérieure issue du commerce", une étape jugée "nécessaire pour créer de l'espace budgétaire pour les dépenses les plus prioritaires et pour ramener la dette à un niveau soutenable". Le FMI conseille par ailleurs une meilleure mobilisation des revenus issus de la fiscalité afin de contrebalancer les niveaux élevés de dépenses nécessaires, et appelle à l'accélération des réformes prévues concernant l'administration fiscale notamment, ainsi que sur le front de la lutte contre les crimes financiers.

Le Fonds prévient néanmoins que la persistance du conflit va avoir des conséquences économiques, s'attendant notamment à un ralentissement de l'activité "du fait des récentes attaques à grande échelle sur le secteur énergétique" alors que l'inflation pourrait remonter "modérément", du fait d'une "baisse de la confiance".