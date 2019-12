L'ambassade des Etats-Unis à Bagdad attaquée par des manifestants

Des milliers de manifestants ont attaqué mardi l'ambassade des Etats-Unis à Bagdad, brûlant des drapeaux, arrachant des caméras de surveillance et criant "Mort à l'Amérique", après des raids américains meurtriers contre un groupe armé irakien pro-iranien. Les forces américaines ont tiré des grenades lacrymogènes et assourdissantes pour disperser les milliers de combattants et partisans de paramilitaires irakiens pro-iraniens.

Ils participaient initialement au cortège funéraire des 25 combattants tués dans les raids dimanche en Irak. Ils sont parvenus à traverser sans encombre l'ensemble des checkpoints de l'ultrasécurisée Zone verte de Bagdad, où siège l'ambassade. Mais les forces de sécurité irakiennes se sont ensuite interposées aux portes de l'ambassade, alors que les manifestants devenaient violents.

>> Plus d'informations à suivre