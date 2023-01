Guerre en Ukraine : Joe Biden ne veut pas livrer d'avions de combat F-16 à Kiev

L'ESSENTIEL

Joe Biden a opposé lundi un refus catégorique à l'idée d'envoyer des avions de combat américains de type F-16 à l'Ukraine, dont la liste d'aide en armement s'allonge pour chasser les russes de son territoire occupé. "Non", a dit le président américain lorsqu'un journaliste l'a interrogé à la Maison Blanche sur la possibilité de fournir les appareils que réclament les dirigeants ukrainiens.

Alors qu'approche le 24 février, qui marquera un an depuis l'invasion de l'Ukraine, Joe Biden n'a pas voulu dire s'il se rendrait en Europe à cette occasion. Mais il a assuré qu'il irait, sans préciser de date, en Pologne, un pays qui joue un rôle clé dans la réponse à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Les informations principales : Joe Biden refuse d'envoyer des avions de combat américains F-16 à l'Ukraine

Emmanuel Macron ne "s'interdit rien par principe" sur le possible envoi d'avion en Ukraine

Les sportifs russes sous bannière neutre aux JO 2024 ? L'Ukraine accuse le Comité olympique de promouvoir la guerre

"Rien n'est interdit par principe", répond Macron

Le président français Emmanuel Macron, interrogé lundi à La Haye à propos de l'hypothèse d'envoi d'avions de chasse à l'Ukraine pour l'aider à combattre l'invasion russe, a prudemment répondu que "rien n'est interdit par principe". Il a évoqué des "critères", avant toute décision, comme le fait qu'une "demande" soit "formulée" par l'Ukraine, que cela ne "soit pas escalatoire" et "pas de nature à toucher le sol russe mais bien à aider l'effort de résistance" et que "ça ne vienne pas affaiblir la capacité de l'armée française".

"Par définition, rien n'est exclu", a-t-il dit, tout en soulignant que les Ukrainiens "ne font pas cette demande aujourd'hui". Or, "c'est à l'aune de ces trois critères que nous continuerons de regarder au cas par cas" les livraisons d'équipements militaires, a-t-il ajouté après avoir posé les mêmes critères pour l'éventuel envoi de chars Leclerc.

"C'est en fonction des demandes qui sont formulées mais pas en fonction des bruits qui courent" que les décisions sont prises, a encore souligné le chef de l'Etat français en précisant que le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiï Reznikov, était attendu mardi à Paris pour des entretiens avec son homologue Sébastien Lecornu.

Les sportifs russes aux JO ? L'Ukraine accuse le CIO de promouvoir la guerre

Ulcérée par la possible participation de sportifs russes et bélarusses sous bannière neutre aux JO-2024, la présidence ukrainienne a haussé le ton lundi contre le Comité international olympique, l'accusant d'être "un promoteur de la guerre". "Le CIO est un promoteur de la guerre, du meurtre et de la destruction. Le CIO regarde avec plaisir la Russie détruire l'Ukraine et offre ensuite à la Russie une plateforme pour promouvoir le génocide" des Ukrainiens, a lancé sur Twitter le conseiller de la présidence Mykhaïlo Podoliak.

"Il est évident que l'argent qui achète l'hypocrisie olympique n'a pas l'odeur du sang de l'Ukraine. N'est-ce pas, M. Bach ?", a-t-il lâché, visant personnellement Thomas Bach, le président allemand de l'instance olympique.

Le CIO, qui avait "recommandé" fin février 2022 aux fédérations internationales d'exclure les Russes et Bélarusses de leurs compétitions après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, n'a pour l'heure rien décidé et laisse à chaque fédération le soin de les réintégrer ou de les maintenir à l'écart. L'organisation basée à Lausanne "rejette" par ailleurs, "dans les termes les plus forts", la déclaration de M. Podoliak "et d'autres propos diffamatoires", qui "ne peuvent servir de base à une quelconque discussion constructive", a indiqué un porte-parole à l'AFP.