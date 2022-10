Cette somme astronomique mise en jeu lundi soir au Powerball, la loterie américaine

Vous connaissez le slogan : "100 % des gagnants ont tenté leur chance", alors peut-être, pourquoi pas vous, cette nuit. En tout cas, il faut jouer aux États-Unis. Là-bas, les montants sont tout simplement astronomiques. 1 milliard de dollars à gagner au Powerball. Le tirage au sort, c'est donc la nuit prochaine. On parle de l'un des plus gros gains de l'histoire de cette loterie.

Une chance sur 292 millions de trouver les bons numéros

C'est seulement la deuxième fois en 30 ans que le Powerball atteint ce montant qui fait rêver. Le Powerball, c'est une loterie un peu plus compliquée qu'en France, puisqu'il faut choisir cinq chiffres entre 1 et 69 et un numéro complémentaire entre 1 et 26. Résultat, le joueur américain n'a qu'une chance sur 292 millions de trouver les six bons numéros.

Autre bémol, si vous gagnez le jackpot de ce côté-ci de l'Atlantique, les gains sur les jeux sont lourdement taxés à hauteur de 40%, si l'heureux gagnant décidait d'empocher la totalité de ses gains en un seul versement. Pour éviter cette imposition énorme, le ou la gagnante peut aussi décider d'étaler le versement de ses gains sur 29 ans. Le tirage au sort du Powerball est prévu ce lundi soir sur la côte est américaine.