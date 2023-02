XV de France : gravement blessé face à l'Écosse, Anthony Jelonch opéré la semaine prochaine

Blessé au genou gauche lors de la victoire bonifiée du XV de France face à l’Écosse dimanche dans le Tournoi des 6 Nations (32-21), le troisième-ligne toulousain Anthony Jelonch (26 ans, 25 sélections) va être opéré en début de semaine prochaine. Le joueur de 26 ans, dont la participation à la Coupe du monde 2023 (8 septembre au 28 octobre) est compromise par cette grave blessure, doit attendre que son genou dégonfle avant de se faire opérer.

Son coéquipier toulousain Ange Capuozzo s'est lui blessé à l'épaule gauche lors de la défaite de l'équipe d'Italie contre l'Irlande (34-20) samedi à Rome. Il souffre d'un "traumatisme musculo-squelettique", a fait savoir mardi la Fédération italienne, précisant que le jeune arrière allait effectuer des "examens supplémentaires" afin de décider de sa participation aux deux dernières journées du Tournoi.

Le Stade Toulousain en difficulté

Trois joueurs de Toulouse ont par ailleurs été déjà opérés en ce début de semaine : les troisièmes lignes Selevasio Tolofua (hanche) et Théo Ntamack (main) et le deuxième ou troisième ligne Yannick Youyoutte (pied). Touché à un genou samedi lors de la victoire contre Pau (34-10) en Top 14, l'ailier Nelson Epée, membre de l'équipe de France de rugby à VII, passera lui en début de semaine prochaine sur la table d'opération et sera absent plusieurs mois.

Particulièrement dégarni en troisième ligne entre les blessures et les absences de ses internationaux, le leader du championnat devrait pouvoir compter pour le déplacement chez le Racing 92 dimanche soir sur l'Anglais Jack Willis, qui sera libéré mercredi par l'équipe d'Angleterre.

Le troisième ligne sud-africain Rynhardt Elstadt pourrait également être aligné si la commission de discipline de la Ligue nationale de rugby (LNR), devant laquelle il se présentera mercredi, ne lui inflige qu'un seul match de suspension après le carton rouge reçu contre Toulon lors de la 18e journée.