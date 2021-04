Un nouveau foyer de grippe aviaire découvert dans les Ardennes

Vingt-quatre communes des Ardennes ont été placées sous surveillance après la découverte d'un nouveau foyer de grippe aviaire dans ce département, a annoncé vendredi la préfecture. Ce nouveau foyer "hautement pathogène H5N8" a été découvert "dans une basse-cour à proximité de Rethel, a précisé la préfecture dans un communiqué, rappelant qu'un autre foyer avait été détecté dans ce département le 28 janvier. "Trois cas ont aussi été mis en évidence dans la faune sauvage dans ce département depuis le début de l'année", a-t-elle aussi indiqué.

Le gouvernement avait ramené le niveau de risque de l'influenza aviaire "au niveau modéré"

"Deux zones réglementées sont définies dans des rayons de 3 km (zone de protection) et 10 km (zone de surveillance) autour de la basse-cour concernée", a encore détaillé la préfecture. Parmi les mesures prises à l'intérieur de ce périmètre figurent notamment l'interdiction de "tous les mouvements de volailles et le transport des œufs" et le confinement des volailles de basse-cour "dans les bâtiments ou des enclos avec pose de filets sur le dessus afin d’éviter tout contact avec des oiseaux sauvages ou d’élevage".

La découverte de ce foyer intervient alors que le gouvernement a décidé le 23 avril de ramener le niveau de risque de l'influenza aviaire "au niveau modéré sur l'ensemble du territoire", en raison d'une "évolution favorable" de la situation, selon un communiqué du ministère de l'Agriculture.