Pascal Praud et vous - Les hommes sont-ils tous des «violeurs potentiels» ? Le débat entre une militante féministe et une auditrice

Le procès retentissant de Dominique Pelicot, accusé d'avoir violé sa femme Gisèle avec des dizaines d'hommes rencontrés sur Internet, a poussé 200 hommes à signer une tribune dans le journal Libération appelant à "en finir avec la domination masculine". Le chanteur Renaud s'est également exprimé sur ce procès en apportant tout son soutien à Gisèle Pelicot.

C'est à partir de cette actualité que Fatima Benoma, militante féministe co-présidente du collectif Coudes à coudes, et Isabelle, une auditrice d'Europe 1, ont débattu dans l'émission Pascal Praud et vous sur le rapport des hommes au viol.

Pour "une mise en contribution mixte du sujet"

L'auditrice du Maine-et-Loire affirme rejeter l'affirmation selon laquelle "les hommes sont des violeurs potentiels". "Je ne sais pas pourquoi il y en a qui agressent. Une chose est sûre, ça se trouve dans toutes les classes socioprofessionnelles (...) Je suis contre le mouvement de récupération par les mouvements féministes parce qu'on a tendance à voir des violeurs partout, et que la société n'est pas ainsi faite", avance-t-elle, expliquant avoir été elle-même victime d'un viol par le passé.

La co-présidente du collectif Coudes à coudes poursuit la conversation en estimant que les femmes encourent plus de risques de subir des violences sexuelles que les hommes. La militante s'interroge toutefois sur la différence "entre des violences systémiques et des violences qui ne sont pas systémiques (...). Les hommes sont-ils tous concernés ? Je me pose des questions aussi, c'est pour cela que j'encourage à une mise en contribution mixte du sujet".