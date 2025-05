Le secrétaire national du syndicat de police UN1TÉ, Jean-Christophe Couvy, a répondu au député LFI Thomas Portes dans "On marche sur la tête". Ce dernier a évoqué ce jeudi un "racisme structurel" dans la "police française". Une phrase qui ne passe pas auprès du fonctionnaire. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.





La réponse ne s'est pas faite attendre. Ce jeudi, le député LFI Thomas Portes a évoqué un "racisme structurel" dans "la police française". Quelques heures plus tard, Jean-Christophe Couvy lui répond dans On marche sur la tête. "On entre à l'école de police vierge et quand on sort on nous a implanté une puce raciste", raille le secrétaire national du syndicat de police UN1TÉ.

"Ils [les LFI] sont obligés d'avoir un ennemi pour exister. Ils n'ont pas de fond, ils n'ont que de la forme. À chaque fois, c'est la vulgarité et ce sont des accusations sans fondement", affirme le policier, avant d'insister : "Un flic, il n'a qu'une seule couleur de peau, c'est le bleu, le bleu de chauffe, le bleu de policier. Et nous, quand on risque nos vies, on n'a qu'une seule couleur, il n'y a pas de racisme."