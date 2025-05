«C'est un plus» : à Lacanau, la baignade se fait déjà sous la surveillance des sauveteurs

Le soleil domine la France ces derniers jours. L'occasion pour de nombreux Français qui profitent du pont du 1er-Mai de s'offrir quelques jours en bord de mer. Face à l'afflux de visiteurs, dans la station balnéaire de Lacanau-Océan, en Gironde, la ville a déjà mis en place la surveillance de ses plages. Une bonne nouvelle pour les baigneurs.



Un bout d'été au printemps. Cette semaine, le beau temps accompagné de températures élevées ont donné à la France des airs de vacances. À tel point, que pour ce 1er-Mai, ils étaient nombreux à prendre la route des plages, comme ici à Lacanau-Océan, près de Bordeaux.

Soleil, petite houle, beaucoup de surfeurs, de baigneurs et un drapeau jaune hissé sur le poste de secours de la plage centrale de Lacanau, déjà ouvert face à l'afflux de visiteurs.

Une surveillance "7 jours sur 7"

"Lacanau a fait ce choix parce qu'on a toujours travaillé pour avoir une attractivité et pour les gens qui viennent voir, on estime qu'il faut leur offrir la même sécurité que pendant la pleine saison", insiste Hervé Cazenave, adjoint au maire de la commune.

"Il y a huit personnes sur ce poste de secours", complète Guillaume, qui coordonne la surveillance des plages de Lacanau, Carcans et Hourtin. "Bien évidemment, ce qu'on va mettre, c'est la zone de baignade surveillée, balisée par deux drapeaux : rouge et jaune. La prévention se fait par un balisage de la plage, on le voit, des panneaux de "danger : courants". Elle est assurée 7 jours sur 7. Et en avant-saison, l'amplitude de surveillance est 12h-18h30", conclut-il.

Une dépense importante pour la commune

Et les sauveteurs canaulais d'ores et déjà déployés, c'est rassurant pour ces baigneurs. "C'est un critère de choix pour la plage" quand elle est surveillée, explique une touriste présente sur la plage. "Dans les vagues, on a vite plus pied. Donc, la présence du poste de sauvetage est un plus. C'est pour ça qu'on vient ici", poursuit-elle.

Pour une saison complète, la commune dépense près de 750.000 euros pour faire surveiller ses plages. Une dépense importante mais qui offre une tranquillité d'esprits des visiteurs.