Black blocs : «Quand on les interpelle, ça chouine, ça couine», lance Jean-Christophe Couvy

Invité d'"On marche sur la tête" alors que le cortège parisien du 1er mai connaît des heurts, le secrétaire national du syndicat de police UN1TÉ, Jean-Christophe Couvy, affirme que le courage des casseurs s'arrête une fois que leur cagoule est retirée. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.



Des black blocs véhéments et violents, jusqu'à leur interpellation seulement ? Invité d'On marche sur la tête ce jeudi 1er mai, Jean-Christophe Couvy, secrétaire national du syndicat de police UN1TÉ, est revenu sur les black blocs, alors que le cortège parisien est émaillé de heurts. "Quand on les interpelle et qu'on les 'démasque' tout de suite ça chouine ça couine", lance-t-il.