«Les dirigeants font tout contre les Français» : le coup de gueule de Cyril Hanouna sur l'ouverture des boulangeries le 1er mai

Après la polémique sur l'ouverture des boulangeries pour le 1er mai, Cyril Hanouna a poussé un coup de gueule. Pour l'animateur, "tout marche à l'envers" et il faut "arrêter d'embêter les gens qui veulent travailler". Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.





Des rideaux baissés et des visages crispés. Ce 1er mai a été marqué par une polémique : celle de l'ouverture des boulangeries. Face à une législation floue, qui empêche en théorie d'employer du personnel lors de la Fête du Travail, les boulangers veulent que la loi évolue. Reste qu'une boulangerie dans les Hauts-de-Seine risque 7.500 euros d'amende pour avoir ouvert ce jeudi, soit le chiffre d'affaires de la journée selon le professionnel.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"On a des dirigeants qui font tout contre les Français", a réagi Cyril Hanouna dans On marche sur la tête. "Arrêtez d'embêter les gens qui veulent travailler, on fait tout pour empêcher les gens de travailler, pour leur mettre des bâtons dans les roues, c'est insupportable. [...] Franchement, tout marche à l'envers !"