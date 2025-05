Pascal Praud et vous - «En général, ce sont les femmes qui trompent leur mari», affirme une sexologue

Dans l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, une sexologue et thérapeute de couple évoque l'infidélité après la publication d'une enquête Ifop, expliquant qu'en majorité, ce sont les femmes qui trompent leur mari. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Selon une enquête de l'Ifop, 26% des Français ont déclaré avoir déjà trompé leur partenaire, tandis qu'ils étaient 33% en 2016. Thérèse Argot, sexologue et thérapeute de couple, partage son expérience sur l'infidélité des couples qu'elle rencontre dans son cabinet, affirmant dans l'émission Pascal Praud et vous qu'en général, "ce sont beaucoup de femmes qui trompent leur mari", "de très loin". "La majorité des femmes, quand elles sont infidèles, vont remettre en cause leur relation de couple. Les hommes sont plus capables de rester dans une relation de couple alors qu'ils trompent leur femme", affirme-t-elle sur Europe 1.