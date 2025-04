«On a les pieds dans le sable» : à Malo-les-Bains, les touristes profitent du soleil et des températures estivales

La chaleur était présente sur l'Hexagone ce mercredi : 29 degrés à Paris, 30 à Strasbourg, 27 à Lille. Une météo et un ciel bleu qui font le bonheur de ceux qui vont faire le pont ce week-end. C'est ce qu'a constaté le reporter d'Europe 1 à Malo-les-Bains, dans le Nord.

La vague de chaleur est sur l'ensemble de l'Hexagone, y compris sur la digue de Malo-les-Bains, remplie des badauds et de touristes. Lunette de soleil, bermuda et paire de tongs, sur la digue de Malo-les-Bains, Laura et Capucine profitent de la mer avec leurs enfants.

"On a les pieds dans le sable, j'ai des copines en maillot de bain, les enfants sont en shorts. On a les casquettes, le soleil et puis la crème soleil. Un 30 avril, c'est quand même exceptionnel de pouvoir ressentir la chaleur", déclare Laura. "Je pense que les enfants vont aller se baigner après. On a mangé une frite sur la plage. On va aller chercher des glaces. C'est top", dit Capucine.

"On n'a plus de chambre jusqu'à dimanche"

Les terrasses sont remplies. Une hausse de 60% du nombre de couverts, estime un restaurateur. Chez les hôteliers, les sourires sont bien là : "On n'a plus de chambre jusqu'à dimanche. C'est vraiment carton plein cette année. On a la chance d'avoir un hôtel face à la mer. Aujourd'hui, l'attractivité est vraiment là et ce premier week-end des ponts de mai s'annonce extraordinaire", affirme Christophe Saublens, directeur adjoint du Radisson Blue.

Et le téléphone pour les réservations n'arrête pas de sonner, explique ce responsable d'hôtel : "On a vraiment l'impression d'être en plein mois de juillet".