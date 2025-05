Meurtre d’Aboubakar Cissé : plus d’un millier de personnes rassemblées à Paris contre l’islamophobie

Article Suggestions

Une semaine après le meurtre d’Aboubakar Cissé dans une mosquée du Gard, plus d’un millier de personnes se sont rassemblées à Paris ce dimanche pour lui rendre hommage et dénoncer l’islamophobie. Plusieurs rassemblements ont déjà eu lieu en France, alors qu’une information judiciaire a été ouverte pour meurtre avec préméditation et à raison de la religion.