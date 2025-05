SONDAGE - 78% des Français considèrent que la lutte contre le déficit budgétaire doit être une priorité pour le gouvernement

D'après un sondage CSA pour Europe 1, CNews et Le Journal du Dimanche, 78% des Français considèrent que la lutte contre le déficit budgétaire doit être une priorité pour le gouvernement. Un sentiment partagé en majorité par les sympathisants de l'ensemble des partis qui composent la sphère politique française.

C'est une situation qui inquiète de plus en plus les Français et pour laquelle ils aimeraient voir du changement. Les comptes de la France sont dans le rouge, selon François Bayrou. Selon un sondage CSA pour Europe 1, CNews et Le Journal du Dimanche, 78% des Français considèrent que la lutte contre le déficit budgétaire doit être une priorité du gouvernement, un déficit qui s'élève aujourd'hui à 5,8% du PIB en 2024.

Seulement 56% des 18 à 24 ans répondent "oui"

Si on analyse dans le détail les résultats en fonction de l'âge des personnes sondées, ce sont les 65 ans et plus, à 85%, qui demande le plus cet effort à l'exécutif. Un chiffre presque similaire chez les 35 à 49 ans (82%) ainsi que chez les 50 à 64 ans (81%).

Seulement 56% des 18 à 24 ans répondent "oui" à la question : "La lutte contre le déficit budgétaire doit-elle être une priorité pour le Gouvernement français ?", contre 68% pour les 25 à 35 ans. Les opinions sont pratiquement identiques entre les CSP +, les CSP - (77%) et les Inactifs (79%).

89% des sympathisants LR y sont favorables, contre 65% chez LFI

Selon la couleur politique, dans l'ensemble, les sondés souhaitent voir l'exécutif apporter plus de solutions à ce problème. 89% des sympathisants des Républicains y sont favorables, 87% du côté de Renaissance, le parti présidentiel, et 75% pour les proches du Rassemblement national.

À gauche, on peut constater une différence entre les trois principaux partis. Si plus de 82% chez les Écologistes et 81% des sympathisants socialistes répondent "oui" à cette question, seuls 65% des électeurs de La France insoumise estiment que cette lutte doit être une priorité pour le gouvernement de François Bayrou.

Échantillon national représentatif de 1002 personnes âgées de 18 ans et plus Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d’âge et de profession du répondant après stratification par région et catégorie d’agglomération. Afin d’assurer la représentativité des résultats, les données ont été redressées sur les variables de sexe, âge, profession, région et catégorie d’agglomération.