SONDAGE - 79% des Français sont favorables à l'installation de portiques dans les collèges et lycées pour détecter tout type d'arme

Selon un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le JDD, 79% des Français se disent favorables à l'installation systématique de portiques de sécurité dans les collèges et lycées pour détecter tout type d’arme. Une idée qui séduit une majorité de personnes, qu'importe, l'âge, le sexe, la catégorie socioprofessionnelle ou même l'opinion politique.

Devant l'augmentation des actes de violences impliquant des armes chez les adolescents, et notamment des couteaux, faut-il mettre en place une sécurité spécifique à l'entrée des collèges et lycées ? Il semblerait qu'une majorité de Français répondent par l'affirmative. C'est en tout cas l'enseignement d'un sondage CSA pour Europe 1, Cnews et le JDD* : 79% des Français se disent favorables à l'installation systématique de portiques de sécurité dans les collèges et lycées pour détecter tout type d’arme.

85% des femmes favorables à ces mesures

Dans le détail, 73% des hommes sont pour, et 85% des femmes. Cette idée séduit également 72% des CSP+, 85% des CSP- et 79% des inactifs. Du côté des âges, deux groupes émergent. Le premier, qui rassemble les moins de 35 ans, oscille entre 83% et 94% d'opinion favorable. Le second, à partir de 35 ans, oscille entre 74% et 79%.

Cette configuration se retrouve d'ailleurs à l'aune des opinions politiques. Dans un premier groupe composé de la gauche et de la majorité présidentielle, voir des portiques de sécurité à l'entrée des collèges et lycées séduit entre 59% (Les Verts) et 70% (LFI) des sondés. Le PS pointe à 68% et le camp macroniste à 69%.

Et l'idée convainc encore plus si l'on se déplace à droite de l'échiquier politique. Les Républicains y sont favorables à 82 et les électeurs du Rassemblement national à 94%.

* Questionnaire auto-administré en ligne sur panel réalisé les 29 et 30 avril sur un échantillon national représentatif de 1002 personnes âgées de 18 ans et plus Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d’âge et de profession du répondant après stratification par région et catégorie d’agglomération. Afin d’assurer la représentativité des résultats, les données ont été redressées sur les variables de sexe, âge, profession, région et catégorie d’agglomération.