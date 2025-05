À Bagnols-sur-Cèze, des professeurs et des lycéens menacés de mort dans le quartier des Escanaux

Des narcotrafiquants ont menacé cette semaine des lycéens de Bagnols-sur-Cèze dans le Gard. Des élèves et des professeurs ont été obligés de se mettre à l'abri pour éviter la furia des délinquants du quartier des Escanaux où se trouve un point de deal.

Des lycéens menacés par des dealers. L'affaire se passe cette semaine à Bagnols-sur-Cèze dans le Gard. Des élèves et des professeurs ont été obligés de se mettre à l'abri pour éviter la furia des délinquants du quartier des Escanaux où se trouve un point de deal.

"On est monté d'un cran"

Ce devait être un cours de sport comme un autre sur la piste d'athlétisme du stade voisin mais la situation va déraper de manière inexplicable, selon l'élu municipal d'opposition Jérôme Jackel. "Ils ont menacé les professeurs et les jeunes parce qu'apparemment, ils faisaient trop de bruit allant jusqu'à des menaces de mort. Ils se sont tellement sentis menacés qu'ils se sont enfermés dans les vestiaires et c'est la police qui est venue les escorter pour rentrer dans l'établissement. On est monté d'un cran", déplore-t-il.

"La République cède face à des voyous"

Une appropriation de l'espace public. Le proviseur du lycée suspend toute sortie dans ce stade dans l'immédiat. Une situation intolérable pour Bruno Bartocetti du syndicat Unité SGP Police-FO. "On peut comprendre ce proviseur qui protège ses élèves et ses enseignants. À partir du moment où on se refuse d'aller vers l'extérieur par peur d'attaque, de menace ou d'agression, ça veut dire que la République est en danger. Ça veut dire que la République cède face à des voyous. Beaucoup d'espaces publics sont occupés par les stupéfiants, ils veulent juste pouvoir faire leur business sans être dérangés et bien sûr, le monde extérieur les dérange", affirme-t-il.

Les élus locaux demandent un renforcement de la présence policière dans ce quartier.