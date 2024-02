Le Parlement européen se prononçait ce mercredi pour ou contre l'obligation pour les automobilistes de passer un examen médical, tous les 15 ans, pour conserver le permis de conduire. Une mesure de bon sens pour Claire Devon, qui relate dans l'émission Pascal Praud et vous avoir perdu son mari en 2019, renversé par une automobiliste de 86 ans qui n'était plus apte à prendre le volant. Au tribunal, elle a rencontré cette femme, et cette rencontre ne s'est pas déroulée comme elle l'imaginait.

"Je m'attendais à détester cette femme, et en fait, j'ai vu entrer dans la salle une personne qui était presque tout aussi victime que moi parce qu'elle était vraiment détruite par cet accident", se souvient-elle au micro de Pascal Praud.