Nouvel An à Paris : quel dispositif de sécurité autour des Champs-Élysées ?

Qui dit 31 décembre, dit feu d'artifice sur les Champs-Élysées ! Après deux éditions annulées en raison de pandémie de Covid-19, les festivités dans ce secteur de la capitale sont de retour. La Préfecture de police a dévoilé le dispositif de sécurité prévu pour ce week-end. En plus de déployer 5.400 policiers et gendarmes dans toute la ville et sa petite couronne, des mesures spécifiques s'appliqueront au secteur des Champs-Élysées.

Consommation d'alcool interdite jusqu'à lundi 8 heures

La préfecture annonce dans ce secteur une "présence visible et dissuasive" des forces de police. Un périmètre sera mis en place afin de filtrer les entrées et procéder à des contrôles de sacs. Tous les objets pouvant servir d'arme ou de projectile seront prohibés, y compris les bouteilles en verre. Par ailleurs, la vente à emporter et la consommation d'alcool sur la voie publique seront interdites dans toute cette zone jusqu'à lundi 8 heures. Enfin, plusieurs stations de RER et de métro seront fermées dans la soirée, dès 17 heures pour celle de Charles de Gaulle - Étoile et 18 heures pour celles de Champs-Élysées.

90.000 policiers et gendarmes déployés en France

Sur le reste du territoire, la mobilisation des forces de l’ordre sera également importante : plus de 90.000 policiers et gendarmes seront déployés. Le ministère de l’Intérieur rappelle un niveau élevé de la menace terroriste. Gérald Darmanin, en déplacement à Mayotte, se tiendra informé de la situation, mais des consignes de fermeté ont d’ores et déjà données à tous les préfets, dont celles d’interpeller tous les fauteurs de troubles, sans exception.