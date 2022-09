Drogue, armes, immigration : Europe 1 a passé une nuit avec la BAC de Cayenne

REPORTAGE

Le gilet pare-balle est à peine enfilé que déjà les deux équipages de la BAC de nuit de Cayenne sont appelés en renfort. Direction les faubourgs de la ville pour une rixe à l’arme de poing. L'envoyé spécial d'Europe 1 en Guyane a passé la nuit avec un équipage de la brigade anticriminalité (BAC) de Cayenne, alors que trois ministres (Gérald Darmanin, Éric Dupont-Moretti et Gabriel Attal) se déplacent ce vendredi dans ce département d’Outre-mer.

Sur place, un homme alcoolisé tient des propos décousus. Il est appréhendé par Dom, le chef de la BAC nuit de Cayenne. "On n’a pas retrouvé l’arme. Avant notre arrivée, il a certainement dû la donner à un autre jeune du quartier", explique-t-il au micro d'Europe 1, avant d'ajouter : "Acquérir une arme à Cayenne, ce n’est pas chose difficile. C’est même coutumier. Que ce soit des armes à feu ou des armes blanches."

Des policiers face à des armes de guerre

Il y a quelques jours, les policiers de Cayenne ont pour la première fois eu affaire à du 7,62mm, un calibre de guerre, chargé d’ordinaire dans des kalashnikovs, avec des capacités importantes de perforation. Selon le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI), le plus grand département français détient le triste record du plus grand nombre d’homicides, avec un taux s’élevant à 11,2 homicides pour 100.000 habitants, contre 1,2 en moyenne nationale.

L’équipage de la BAC part avec l'envoyé spécial d'Europe 1 faire un tour au Village chinois, que les habitants surnomment d’eux-mêmes Chicago en raison de la forte criminalité. Ici, Brésiliens, Surinamais, Haïtiens et Caribéens se côtoient. Le trafic de cocaïne fait partie du paysage.

Des problèmes massifs d'immigration

"Il y a une grande concentration aussi de crackés. Et toute la délinquance qui va avec : cambriolages, vols à la roulotte, des agressions…", poursuit Dom. Outre les armes et la drogue, la Guyane fait face à des problèmes massifs d’immigration. Impossible de contrôler les 1.240 kilomètres de frontières avec le Brésil et le Surinam. Dans les hauteurs de Cayenne, les clandestins s’amassent dans des bidonvilles.

Ils viennent paupériser une population déjà très fragile. En effet, 41% des foyers allocataires guyanais perçoivent le RSA, contre 8% au niveau national.