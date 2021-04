Variant indien : "Rien n'indique pour le moment qu'il se propagera en France"

Trois cas de variant indien du Covid-19 ont été détectés en France métropolitaine. Le premier cas est une femme résidant dans le Lot-et-Garonne, de retour d’Inde avant que les mesures de renforcement de sécurité aux frontières n'entrent en vigueur. "Symptomatique", elle "a été testée positive le 9 avril, et s'est isolée avec sa famille à son domicile", précise le ministère de la Santé dans un communiqué. Les deux autres cas ont été détectés dans les Bouches-du-Rhône.

Les personnes concernées, toutes deux de retour d'Inde, n'ont aucun lien l'une avec l'autre et ont été testées positives au début de leur quarantaine. "Il ne faut pas être paniqué par la présence de ce variant", temporise Yannick Simonin, virologue à l’Inserm, au micro d'Europe 1.

"Pas de préoccupation immédiate sur une propagation rapide"

Ce variant B.1.617, détecté pour la première fois en Inde, est jugé en partie responsable d'une deuxième vague épidémique dévastatrice dans le pays. Reste que pour le moment, explique Yannick Simonin, rien ne prouve que ce variant est plus contagieux que la souche d'origine. "Il y a des études qui suggèreraient qu'il serait moins contagieux que le variant britannique. Est-ce qu'il va se faire sa place au milieu de tous ces variants ? Pour le moment, rien ne dit que ce sera le cas", nuance le scientifique.

"C’est sûr qu’il se propage en Inde, mais en Inde il y a des conditions qui sont quand même un peu particulières", poursuit le spécialiste. "Pour l’instant, on n’a pas de préoccupations immédiates sur une propagation rapide de ce variant en Europe et plus précisément en France."

Dans l'Hexagone, plusieurs cas suspicieux sont néanmoins sous surveillance. "À ce jour, plusieurs autres suspicions d'infection par le variant B.1.617 ont été signalées en France chez des personnes ayant séjourné en Inde. Des investigations renforcées par les ARS et le séquençage des prélèvements sont en cours", ajoute le ministère. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) avait annoncé mardi que cette mutation du virus avait été identifiée dans au moins 17 pays, dont plusieurs en Europe.