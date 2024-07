Pascal Praud et vous - «On m'a craché au visage» : un électeur RN dénonce le front républicain lors des législatives

Les électeurs du Rassemblement national ont-ils l'impression que les élections législatives leur ont été "volées" ? C'est en tout cas le sentiment de Pierre, conducteur de train, qui dénonce le fait que le RN ait rassemblé plus de 10 millions d'électeurs au second tour dimanche, mais que le parti n'est que la troisième force à l'Assemblée nationale en raison du front républicain. "Le sentiment que ça me donne, c'est qu'on m'a craché au visage. On m'a craché dessus en me disant que ce que je voulais, que les opinions que j'avais, ne valaient rien", regrette-t-il dans l'émission Pascal Praud et vous.