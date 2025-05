Délinquance en France : «Darmanin ferait mieux de s'excuser pour son bilan plutôt que de préparer sa campagne­», s'agace Jean-Philippe Tanguy

Le député Rassemblement national de la Somme Jean-Philippe Tanguy, était l'invité de La Grande interview Europe 1-CNews ce lundi. Au micro de Sonia Mabrouk, il est revenu sur l'interview de Gérald Darmanin sur la chaîne Youtube Legend. "Gérald Darmanin ferait mieux de s'excuser pour son bilan plutôt que de préparer sa campagne", fustige le député RN.



"Il n'y a plus aucun endroit safe en France" : la déclaration fait polémique. Sur la chaîne Youtube Legend, le ministre de la Justice Gérald Darmanin a estimé que la France devenait "plus violente", qu'avant, soulignant que désormais il n'existait plus un endroit dans le pays épargné par les faits de délinquances.

Invité ce lundi sur le plateau de La Grande interview Europe 1-CNews, le député RN de la Somme critique les déclarations de l'ancien ministre de l'Intérieur.

