Budget 2026 : «On ne supprimera pas l'OFB», ni «l'Ademe», assure Agnès Pannier-Runacher

Au micro du Grand Rendez-vous Europe 1/Cnews/Les Echos, la ministre de la Transition écologique a tenté de rassurer quant à la suppression ou fusion d'un tiers des agences de l'État. Une piste pour trouver une partie des 40 milliards d'économies souhaitées dans le budget 2026.

Proposer de supprimer ou fusionner un tiers des agences et des opérateurs de l'Etat dans le budget 2026. Voilà l'annonce faite il y a une semaine par Amélie de Montchalin, la ministre chargée des Comptes publics, au micro du Grand Rendez-vous Europe 1/Cnews/Les Echos.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"La participation de mon ministère sera modeste"

Invitée à ce même siège ce dimanche, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, tente de rassurer en son pré carré. "Il y a une trentaine d'opérateurs qui dépendent de mon ministère [...] la participation de mon ministère sera modeste parce que nous avons déjà fait cet exercice de réunion", assure-t-elle.

Reste que la ministre confirme bien qu'il va y avoir du changement, elle n'en dira pas plus sur des suppressions ou des fusions : "ça sera le Premier ministre qui en aura la primeur". Toutefois, Agnès Pannier-Runacher affirme qu'"on ne supprimera pas l'OFB, on ne supprimera pas l'Ademe, parce que ce sont deux opérateurs essentiels et qui font un travail absolument remarquable auprès des Français". C'est donc ailleurs qu'il faudra semble-t-il trouver une partie des 40 milliards d'économies souhaitées.

La suite après cette publicité