Emmanuel Macron plus déterminé que jamais à séduire les chercheurs américains

Emmanuel Macron compte bien saisir l'opportunité que lui offre Donald Trump. Depuis le retour du septuagénaire à la Maison Blanche, de nombreux scientifiques sont licenciés ou souhaitent partir des États-Unis. Et le chef de l'Etat projette de les attirer sur le vieux continent afin de créer une "Europe de la connaissance".



Emmanuel Macron inaugure ce lundi à Paris, avec Ursula Von der Leyen la plateforme “Choose Europe for Science” pour faire venir les chercheurs “bannis” ou licenciés par Donald Trump aux USA. Une nouvelle opération séduction pour le président de la République qui reprend les mêmes bases que durant le premier mandat du président américain.

Ainsi, en 2017, son slogan "Make our planet great again" en réponse à celui de Donald Trump "Make America Great Again" avait fait le tour du monde. Huit ans plus tard, le locataire de l’Élysée use de la même stratégie : prendre le contrepied de la Maison Blanche pour mieux se distinguer.

Une Europe de la connaissance

"Il y aura des annonces concrètes et rapides" promet l’un de ses conseillers. Car derrière ce programme à destination des chercheurs, le Président défend son propre idéal : une Europe puissante, souveraine, capable d’agir à l’échelle mondiale.

"Pour lui, l’Europe puissante, c’est aussi l’Europe de la connaissance" décrypte un stratège macroniste. Reste que la manœuvre s’annonce délicate : pour Emmanuel Macron pas question pour autant de vexer l’administration Trump en pleine négociation sur les droits de douane.