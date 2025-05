Budget : le référendum proposé par François Bayrou divise jusque dans la majorité

Le Premier ministre envisage un référendum pour valider un plan de 40 milliards d'euros d'économies destiné à réduire le déficit public. Une initiative défendue par le gouvernement, mais jugée loufoque et opportuniste par l’opposition, tandis qu’Emmanuel Macron reste réservé sur ce projet dont il détient pourtant le dernier mot.

Une proposition de référendum sur le budget de François Bayrou divise l'opinion. Le Premier ministre vise à réaliser 40 milliards d'économies pour réduire le déficit public. Certains membres du gouvernement soutiennent l'initiative, tandis que l'opposition la considère comme un coup politique.

Le Premier ministre présentera ses propositions pour le budget d'ici au 14 juillet. Le caractère loufoque de la proposition est souligné, notamment par la droite.

Emmanuel Macron plutôt réservé sur la question selon son entourage

Si l'initiative du premier ministre est défendue avec ferveur par les membres de son gouvernement, à l'image d'Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition écologique. "C'est effectivement une démarche qui permet d'associer tous les Français. Lorsqu'on propose des mesures de réduction des dépenses, chacun se dit : 'mais pourquoi moi ? Et pas les autres'", expliquait-elle lors du Grand Rendez-Vous Europe 1-CNews.

L'idée est loin de faire l'unanimité au sein de l'opposition. Bien au contraire, pour le coordinateur de la France Insoumise Manuel Bompard, il s'agit avant tout d'une tentative de coup politique.

"Monsieur Bayrou ne s'est pas réveillé ce matin en disant qu'il allait être démocrate. Pour l'instant, les budgets passent par 49.3. Tout le monde voit bien le caractère assez loufoque de cette proposition parce que quelles questions vous allez poser aux gens ? Vous allez leur soumettre un projet de budget ? Vous allez leur demander s'ils sont pour ou ils sont contre ?" se questionne l'Insoumis

Et François Bayrou n'emporte pas plus l'adhésion de la droite qui fustige une démarche pas nécessaire, à l'image de Laurent Wauquiez, pour qui "le Premier ministre cherche à gagner du temps et ne décide pas". Il faut dire que le référendum reste à ce stade une prérogative du président de la République, Emmanuel Macron, qui serait plutôt réservé sur la question selon son entourage.