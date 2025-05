Rencontre avec Merz, traité avec la Pologne... Emmanuel Macron décidé à réaffirmer l’ambition européenne de la France

Emmanuel Macron entame cette semaine une série de gestes forts pour renforcer le leadership de la France en Europe, notamment à travers une conférence à la Sorbonne ce lundi pour attirer les chercheurs, ainsi que la rencontre à Paris mercredi du nouveau chancelier allemand et la signature vendredi d’un traité inédit avec la Pologne.



Réaffirmer son ambition européenne, c'est désormais l’objectif d’Emmanuel Macron. Le président va procéder à des gestes forts cette semaine. Une offensive diplomatique aussi bien destinée à la scène nationale qu'internationale.

Rayonner avec un leadership en Europe

Une semaine pensée comme une démonstration de force sur le thème de l’Europe. Ce lundi matin, Emmanuel Macron va d’abord mener à la Sorbonne une grande conférence pour convaincre les chercheurs étrangers, notamment américains, de choisir l’Europe.

Le chef de l’État y retrouvera la présidente de la Commission Ursula von der Leyen pour plaider en faveur d’un continent plus compétitif et plus souverain. Mercredi, Emmanuel Macron recevra à Paris, le nouveau chancelier allemand Friedrich Merz pour son premier déplacement à l’étranger. Un rendez-vous symbolique après les tensions accumulées sous l’ère Scholz.

Pour le 8 mai, une cérémonie nationale est prévue, mais l’Élysée n’exclut pas de donner une dimension internationale aux commémorations. Enfin, vendredi, à Nancy, le président scellera un rapprochement stratégique avec la Pologne avec la signature d’un traité d’amitié couvrant des dossiers sensibles : du nucléaire civil à la sécurité, sur fond de guerre en Ukraine.

Avec cette séquence diplomatique très dense, Emmanuel Macron espère réaffirmer son leadership en Europe. Et, par là même, c’est aussi sa propre autorité, affaiblie sur la scène intérieure, qu’il cherche à reconstruire.